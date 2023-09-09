В выходные в Калининградской области прогнозируют до +26°C

В выходные в регионе ожидается облачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра РФ, в субботу, 9 сентября, воздух прогреется до +24°C, в воскресенье — до +26°C. Этот прогноз совпадает с прогнозом «Нового Калининграда». Калининградский ЦГМС обещает +23°C в субботу и +25°C в воскресенье.



По данным синоптиков, 9 сентября в регионе будет облачно с прояснениями, 10 сентября ожидается переменная облачность. В ночные часы метеорологи прогнозируют похолодание до +17... +14°C.

Как сообщалось ранее, жаркая погода также ожидается в регионе в начале следующей недели. По данным Telegram-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», воздух будет прогреваться до +26...+29°С, что более чем на 10-13 градусов выше климатической нормы.