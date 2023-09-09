В Зеленоградске на привокзальной площади высадили сакуры

На привокзальной площади в Зеленоградске высадили шесть сакур. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Для посадки выбрали японскую вишню Канзан с закрытой корневой системой, ее высота — 3,5-3,7 метра.



«Чтобы саженцы хорошо перенесли пересадку и росли здоровыми и красивыми, а мы могли весной делать крутые фотографии, завезли специальный плодородный грунт, внесли удобрения, мульчировали почву и установили опоры», — говорится в сообщении. Помимо сакур на привокзальной площади решили высадить пихты.