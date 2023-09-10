Реставраторы предложили два варианта использования инстербургской водонапорной башни с гербом

Реставраторы предложили два варианта использования инстербургской водонапорной башни с гербом
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В водонапорной башне с гербом Инстербурга, расположенной на улице Гагарина в Черняховске, может появиться лифтовый подъемник. Монтаж этой конструкции, по словам руководителя компании «Строймонтажсервис» Валерия Щербатых, предполагает один из проектов будущего использования башни.

«Вариантов использования два: первый вариант — это ремонтные работы провести и сделать башню доступной, открыть для посещения. И вариант номер два — сделать наверху стеклянную галерею с возможностью подниматься на лифте», — сообщил Щербатых «Новому Калининграду», добавив, что по поводу проектирования еще ведутся переговоры.

Помещения башни общей площадью 144 кв. м. в начале мая этого года приобрел предприниматель Алексей Павликов — владелец компании, арендовавшей замок Тапиау в Гвардейске. Начальная цена, по которой помещения выставили на продажу, составляла 4,21 млн рублей. Победитель предложил за них на тысячу рублей больше.

Согласно документации к конкурсу, Павликов получит в аренду восемь помещений на первом-четвертом этажах башни, принадлежащих муниципалитету. Еще часть помещений общей площадью 62,2 кв. м остается в собственности компании «Россети Янтарь».

Ранее арендаторы замка Тапиау сообщали о планах вовлечь водонапорную башню в Черняховске в гостинично-ресторанный комплекс, который они планируют создать в расположенном рядом здании окружной больницы.

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