Гостиницу в здании бывшей окружной больницы Инстербурга планируют открыть в 2024 году (фото)

В Черняховске, в здании бывшей окружной больницы Инстербурга, расположенном в доме № 5 по улице Спортивной, в 2024 году планируют открыть гостиницу. Ее классификация, по словам руководителя компании «Строймонтажсервис» Валерия Щербатых, будет минимум трехзвездной.



«Сейчас тут идут противоаварийные работы, а также ремонт систем и коммуникаций, — сообщил Щербатых „Новому Калининграду“. — Документация на приспособление готовится и в ближайшее время в Государственной историко-культурной экспертизе. После прохождения ГИКЭ и получении разрешения на приспособление, работы локализуются и объект будет открыт в 2024».

Определение звездности отеля, по словам подрядчика, вопрос времени.

«Здание очень интересное, — продолжает Щербатых. — Потолки, своды, лестницы, входная группа. Объект станет очень выразительным. Вкупе с башней (компания Щербатых занимается приспособлением к современному использованию соседней водонапорной башни — прим. „Нового Калининграда“) они будут составлять симбиоз исторической архитектуры».

По словам эксперта, до начала работ здание было в запущенном состоянии и в течение долгого времени стояло на продаже.

Напомним, что в апреле 2022 года региональная Служба охраны объектов культурного наследия внесла здание бывшей окружной больницы Инстербурга, построенное в 1894 году по проекту архитектора Эмиля Хофмана, в реестр памятников.

В 1902 году после пожара, повредившего больничную крышу, в здании был надстроен третий этаж, а в оформлении фризов верхней части фасада были использованы глазурованные изразцы с растительным орнаментом. В 20-30-х годах XX века объект был занят военным ведомством.

В 1945 году там размещался медсанбат одной из частей 3-го Белорусского фронта, позже — поликлиника гарнизонного госпиталя. После 1968 года в здании располагалась администрация Черняховского машиностроительного завода. После закрытия завода в бывшей больнице размещались частные ремонтные мастерские и офисы.