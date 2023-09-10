В Калининградской области воздух прогрелся на 10 градусов выше климатической нормы

В поселке Храброво Калининградской области в воскресенье, 10 сентября, воздух прогрелся до 26 градусов Цельсия, что на 10 градусов выше климатической нормы. Такие данные на 13:00 приводит паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«К югу от региона, в Польше и Германии, до +28...+30°С», — добавляют эксперты сообщества.