В Калининградской области воздух прогрелся на 10 градусов выше климатической нормы

В поселке Храброво Калининградской области в воскресенье, 10 сентября, воздух прогрелся до 26 градусов Цельсия, что на 10 градусов выше климатической нормы. Такие данные на 13:00 приводит паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«К югу от региона, в Польше и Германии, до +28...+30°С», — добавляют эксперты сообщества.Ранее сообщалось, что жаркая погода ожидается в регионе и в начале следующей следующей недели. По прогнозам, воздух будет прогреваться до +26...+29°С, что более чем на 10-13 градусов выше климатической нормы.