В Калининграде у филиала Третьяковской галереи высаживают 38 тысяч деревьев и кустарников. О начале благоустройства территории музея в воскресенье, 10 сентября, сообщила пресс-служба регионального правительства.



«Возле музея будет высажено 38 тысяч единиц зеленых насаждений, — уточнили в пресс-службе. — Общая площадь благоустройства составит 16,7 тысячи квадратных метров. Концепция оформления общественного пространства ранее была одобрена Градостроительным советом Калининградской области».

Предполагается, что озеленение займет четвертую часть облагораживаемой территории. На ней будут созданы газоны и организована высадка зеленых насаждений. В частности, по периметру галереи планируется высадить крупномерные деревья хвойных и лиственных пород (сосна, боярышник, клен, рябина, яблоня, вишня), цветущих в разное время года, а также многолетние кустарники, цветники и декоративные травы (в их числе розы, герань, лилейник и другие).

Отметим, что в конце июня этого года проект благоустройства был раскритикован на Градсовете и отправлен на доработку.

