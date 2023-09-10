У филиала Третьяковской галереи высаживают 38 тысяч деревьев и кустарников

У филиала Третьяковской галереи высаживают 38 тысяч деревьев и кустарников
Эскиз с сайта правительства Калининградской области
Все новости по теме: Городской облик

В Калининграде у филиала Третьяковской галереи высаживают 38 тысяч деревьев и кустарников. О начале благоустройства территории музея в воскресенье, 10 сентября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Возле музея будет высажено 38 тысяч единиц зеленых насаждений, — уточнили в пресс-службе. — Общая площадь благоустройства составит 16,7 тысячи квадратных метров. Концепция оформления общественного пространства ранее была одобрена Градостроительным советом Калининградской области».

Предполагается, что озеленение займет четвертую часть облагораживаемой территории. На ней будут созданы газоны и организована высадка зеленых насаждений. В частности, по периметру галереи планируется высадить крупномерные деревья хвойных и лиственных пород (сосна, боярышник, клен, рябина, яблоня, вишня), цветущих в разное время года, а также многолетние кустарники, цветники и декоративные травы (в их числе розы, герань, лилейник и другие).

Отметим, что в конце июня этого года проект благоустройства был раскритикован на Градсовете и отправлен на доработку.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter