В Калининградской области за сутки побито несколько температурных рекордов

В Калининградской области за сутки побито несколько температурных рекордов
Фото: Николай Харченко / Новый Калининград
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Как минимум в трех населенных пунктах Калининградской области в воскресенье, 10 сентября, были превышены показатели максимальной суточной температуры. Как сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», температурные рекорды были побиты в Железнодорожном, Балтийске и Советске.

«В условиях теплой воздушной массы и малооблачной погоды в антициклоне начал активно „работать“ солнечный прогрев — температура практически по всему региону поднялась выше отметки в +26°С и достигла 28°С на юге области в соответствии с прогнозом, — поясняют эксперты. — Примечательно, что сразу 3 метеостанции (в том числе Балтийск) „взяли“ одну и ту же отметку в +27,6°С».

Подтвержденные рекорды есть в Железнодорожном (+28°С — предыдущий, в 2005 году, составлял 26.6°С), в Балтийске (+27,6°С. Предыдущий в 2005 году — 25,9°С) и в Советске (+26°С. Предыдущий в том же 2005 году составлял +25,7°С). В Калининграде воздух прогрелся до +27,6°С, в Черняховске до +27,6°С (вероятно, также рекорд, так как отсутствует архив максимальных значений), в Храброво — до +27°С, в Пионерском — до +27,2°С (также отсутствует архив максимальных значений).

Данные с метеостанций в Мамоново и Рыбачьем по-прежнему запаздывают на сутки.

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