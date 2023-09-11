Областная таможня сообщила об очереди из грузовиков на выезд в Литву

Все новости по теме: Граница

На границе Калининградской области выезда в Литву ожидает 40 грузовиков, на нейтральной полосе находится 25 грузовиков, уже оформленных российской стороной. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

Всего за прошедшие сутки региональные таможенники на российско-литовском и российско-польском участках границы оформили в общей сложности 135 грузовых и 426 легковых авто, следовавших за пределы РФ. На территорию Калининградской области прибыло 162 грузовика и 373 легковых автомобиля. 

По состоянию на 9.00 11 сентября через таможенный пост МАПП Чернышевское за сутки в Литву выехало 140 большегрузов, в обратном направлении проследовала 161 машина. В направлении въезда в Калининградскую область стоит 7 большегрузов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter