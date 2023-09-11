Областная таможня сообщила об очереди из грузовиков на выезд в Литву

На границе Калининградской области выезда в Литву ожидает 40 грузовиков, на нейтральной полосе находится 25 грузовиков, уже оформленных российской стороной. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

Всего за прошедшие сутки региональные таможенники на российско-литовском и российско-польском участках границы оформили в общей сложности 135 грузовых и 426 легковых авто, следовавших за пределы РФ. На территорию Калининградской области прибыло 162 грузовика и 373 легковых автомобиля.

По состоянию на 9.00 11 сентября через таможенный пост МАПП Чернышевское за сутки в Литву выехало 140 большегрузов, в обратном направлении проследовала 161 машина. В направлении въезда в Калининградскую область стоит 7 большегрузов.