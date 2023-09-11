Облвласти решили измерять «напряженность ситуации» с нападениями бездомных животных

Областные власти будут измерять «напряженность ситуации», связанной с причинением бездомными животными вреда жизни и здоровью жителей. В региональном правительстве утвердили постановление, устанавливающее меры по снижению и профилактике подобных инцидентов. Постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.



В документе определены ответственные за «создание условий для снижения риска» нападения на людей. К ним отнесли областной минсельхоз, госучреждение «Центр для безнадзорных животных» и оказывающих ему услуги предпринимателей, а также муниципальные власти. Последние должны ежемесячно отчитываться о количестве инцидентов с бездомными животными. Минсельхозу на основе этой информации предписано рассчитывать «показатель напряженности» ситуации в регионе: соотношение количества случаев нападения на людей и численности населения области.

Среди мер по снижению рисков указаны мониторинг популяции бездомных животных, их отлов и помещение в приют, а также установление мест, на которые запрещено возвращать животных. В рамках профилактики население региона будут информировать о действиях, позволяющих предотвратить нападения. При этом в постановлении отмечается, что все ответственные структуры должны соблюдать требования законодательства по защите животных от жестокого обращения.