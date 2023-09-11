Эксперт: с датировкой росписей замка Нойхаузен возникнут трудности (фото)

С определением точной даты создания изображений святых, обнаруженных во время реконструкции замка Нойхаузен, у экспертов будут большие трудности. Об этом «Новому Калининграду» сообщил калининградский архитектор Юрий Забуга (Забуга занимался восстановлением кирхи в поселке Гвардейское Багратионовского района с росписями XVII — XIX века — прим. «Нового Калининграда»), объяснивший, что росписи не стоит называть фресками.
«У нас в области нет фресок и никогда не было, — сообщил Забуга. — На стенах в церквях и замках есть только клеевые темперные росписи на желтковой основе. Их слой 1-2 миллиметра, на известковом грунте. Фрески писались исключительно акварелью и совсем не в нашем регионе, это южная Европа».
В регионе, по словам эксперта, встречаются подобные росписи, созданные в период с XIV по XIX век. Однако сложность определения даты их создания в том, что многие из них «переписывались по идеологическим делам». С укреплением и сохранением изображений также могут возникнуть трудности.
«Эти росписи укрепляют по сложной технологии, — продолжил архитектор. — Очень нежно клеится микалентная бумага, утюжками греется, потом наносится рыбий клей, потом мёд... Я этим 20 лет занимался в кирхе Мюльхаузен. Это реально тяжкий труд — 15 минут на весу руками вверх с кисточкой — и руки затекают. Девушки такую нагрузку дольше держат».Напомним, что фрески на воротах замка Нойхаузен были обнаружены при проведении противоаварийных работ. Предположительно, они датированы 1519 годом. По словам руководителя Службы госохраны объектов культурного наследия Евгения Маслова, определением датировки должны заняться «профильные специалистами и люди с богословским образованием». В конце сентября по этому поводу в Калининграде планируется провести научную дискуссию.