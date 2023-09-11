Эксперт: с датировкой росписей замка Нойхаузен возникнут трудности (фото)

С определением точной даты создания изображений святых, обнаруженных во время реконструкции замка Нойхаузен, у экспертов будут большие трудности. Об этом «Новому Калининграду» сообщил калининградский архитектор Юрий Забуга (Забуга занимался восстановлением кирхи в поселке Гвардейское Багратионовского района с росписями XVII — XIX века — прим. «Нового Калининграда»), объяснивший, что росписи не стоит называть фресками.



«У нас в области нет фресок и никогда не было, — сообщил Забуга. — На стенах в церквях и замках есть только клеевые темперные росписи на желтковой основе. Их слой 1-2 миллиметра, на известковом грунте. Фрески писались исключительно акварелью и совсем не в нашем регионе, это южная Европа».

В регионе, по словам эксперта, встречаются подобные росписи, созданные в период с XIV по XIX век. Однако сложность определения даты их создания в том, что многие из них «переписывались по идеологическим делам». С укреплением и сохранением изображений также могут возникнуть трудности.

«Эти росписи укрепляют по сложной технологии, — продолжил архитектор. — Очень нежно клеится микалентная бумага, утюжками греется, потом наносится рыбий клей, потом мёд... Я этим 20 лет занимался в кирхе Мюльхаузен. Это реально тяжкий труд — 15 минут на весу руками вверх с кисточкой — и руки затекают. Девушки такую нагрузку дольше держат».