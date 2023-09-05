При подготовке к реставрации в замке Нойхаузен обнаружили старинные фрески

При проведении противоаварийных работ в замке Нойхаузен в Гурьевске обнаружили парные фрески, предположительно датированные 1519 годом. Оценкой находки займутся реставраторы. Об этом сообщается на странице «Замок Нойхаузен» в соцсети «ВКонтакте».



О том, что в строении обнаружены фрески, также рассказал во вторник, 5 сентября, глава областной службы охраны памятников Евгений Маслов. «Вчера при снятии кирпичной кладки над двумя надвратными нишами нашли две фрески. Сегодня их осмотрели. Коллеги из реставрационной организации уже связались со специалистом по монументальной живописи. Скоро приедет даст оценку находке, предложит методики ее реставрации», — написал Маслов на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, при проведении работ на территории замка также нашли вход в засыпанное подвальное помещение, которое отсутствовало на планах. «Полностью вычистили, открыли узкую винтовую лестницу, сводчатую камеру с железными крюками, на которые что-то подвешивали», — добавил Маслов.

Замок Нойхаузен признан объектом культурного наследия федерального значения. В 2010 году он был передан РПЦ, до этого сооружение находилось в федеральной собственности. В июле 2023 года сообщалось, что инвестору одобрили льготный займ в размере 352,5 млн рублей. РПЦ планирует обустроить замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу и оранжерею.

Весной 2023 года на территории началась подготовка к реставрации. Тогда областные власти сообщали, что рабочие сносят пристройки советского периода. Как указано на странице замка во «ВКонтакте», сейчас из помещений крепости убирают мусор. Противоаварийные работы рассчитывают завершить до конца 2023 года, реставрацию — до 2025-го. По словам главы областной службы охраны памятников Евгения Маслова, на сегодняшний день отставания от графика не зафиксировано.