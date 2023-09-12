В «Храброво» сообщили о задержке рейсов из-за тумана

Во вторник, 12 сентября, из-за утреннего тумана произошли изменения в расписании калининградского аэропорта «Храброво». Об этом сообщает его пресс-служба.

«Из-за утреннего тумана задерживается прибытие 8 рейсов (из Москвы и Санкт-Петербурга). Соответственно, также задерживается отправление 8 рейсов. По прогнозу погодные условия улучшаются. Актуальная информация о рейсах на онлайн-табло на сайте аэропорта. Информацию о рейсах можно уточнить в справочной аэропорта по тел. +7(4012) 550-550», — говорится в сообщении.