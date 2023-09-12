Природоохранная прокуратура выявила нарушения при реконструкции Макс-Ашманн-парка

Природоохранная прокуратура требует устранить нарушения при реконструкции парка имени Макса Ашманна. Об этом сообщает телеграм-канал областной прокуратуры.

Нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды при проведении работ, связанных с переносом части русла ручья Северный. «Установлено, что МБУ „Дирекция ландшафтных парков“ выполняет работы по строительству инженерных сетей на территории парка в водоохранной зоне ручья Северный — объекта рыбохозяйственного значения. При этом учреждение не обращалось в уполномоченный орган с заявкой на согласование проекта по благоустройству и строительству инженерных сетей, связанных с переносом русла ручья. В нарушение требований закона, решение регионального министерства природных ресурсов и экологии о предоставлении указанного водного объекта в пользование учреждением не получено», — пояснили в прокуратуре.

По итогам проверки природоохранный прокурор внес представление директору МБУ «Дирекция ландшафтных парков». Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.