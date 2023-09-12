Эксперты рассказали, чем грозит повышение температуры воды в Балтийском море

Температура воды в Балтийском море у побережья Калининградской области поднялась минимум на 1°С и составляет +20°С. С учётом длинных ночей это довольно редкое явление в сентябре, пишет паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Как следствие, стоит ожидать благоприятных условий для формирования водяных смерчей и усиления конвективных процессов над акваторией моря в условиях дальнейших похолоданий», — говорится в сообщении.

В минувшие выходные как минимум в трех населенных пунктах Калининградской области было побито несколько температурных рекордов.