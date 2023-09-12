Алиханов: ждать расчистки Тихого озера в Светлогорске раньше 2026 года не стоит

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Ждать расчистки Тихого озера в Светлогорске раньше 2026 года не стоит. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира во вторник, 12 сентября.

Жительница Светлогорска в комментариях пожаловалась на то, что Тихое озеро превращается в болото, мелеет, зарастает камышом и ряской. В администрации города, по ее словам, нет средств для его очистки.

Как заявил Алиханов, Тихое озеро уже включено в перечень объектов, которые планируют расчистить за счет федерального бюджета. В 2025 году обещают начать разрабатывать проектно-сметную документацию. Ждать очистки раньше 26 года, по словам губернатора не стоит.

«Но при этом еще раз ничто не мешает тому же муниципалитету мелкие работы какие-то вблизи берега проводить. Хотя они зачастую сталкиваются с протестами от зоозащитников, которые, значит, запрещают чего-то чистить, говоря, о том, что эти камыши, заросли являются местом для размножения водоплавающих птиц и разного другого рода живности», — заявил Алиханов.

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