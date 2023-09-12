Власти обещают построить новую поликлинику на ул. Кошевого «года за 2»

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал начать строительство новой поликлиники на ул. Кошевого в будущем году. Тема поднималась во время его прямого эфира во вторник, 12 сентября.

«У нас есть земельный участок на пересечении Аллеи Смелых и улицы Олега Кошевого. В этом году, вот сейчас поправки мы вносим, средства для того, чтобы вынести все сети оттуда, и в следующем году мы просто обязаны начать там строительство поликлиники», — заявил губернатор

«Года за 2 мы точно ее построим», — сказал Алиханов. Власти хотят повторить проект поликлиники на Сельме (ее обещают открыть не раньше 2024 года).

«Плюс к этому у нас есть обязательства нашего Фонда жилищного и социального строительства. Они строят квартал в районе улицы Левитана. В 25 году они заканчивают это строительство. Там в двух жилах домах будет в одном доме здание под детскую поликлинику, ну, помещение под детскую поликлинику. В другом доме будет помещение под взрослую поликлинику», — добавил губернатор области.

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