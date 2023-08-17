«Не раньше следующего года»: власти уточнили сроки открытия новой поликлиники на Сельме

Новая поликлиника на Сельме в Калининграде откроется не раньше 2024 года. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице «ВКонтакте».

«Только в следующем году (постараемся в первом квартале), из-за санкционных ограничений пришлось менять решения в проекте по оборудованию для медицинских газов», — ответил Алиханов на соответствующий вопрос местной жительницы.

Напомним, разрешение на строительство поликлиники выдали в 2020 году. Изначально власти обещали, что учреждение начнет работать в 2022 году, потом назывался июнь 2023 года. Однако в конце июня стало известно, что открытие поликлиники вновь перенесли— на сей раз из-за проблем с поставками медицинского оборудования.

Отметим, изменялась и стоимость строительства: это было 1,2 млрд руб., потом — 1,5 млрд. руб., а концу прошлого года объект подорожал еще на полмиллиарда руб.