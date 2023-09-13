В среду во второй половине дня в регионе прогнозируют ливни, грозы, шквалы и град

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В среду, 13 сентября, на всей территории Калининградской области возможны грозы и шквалистый ветер с порывами до 23 м/с, а также град диаметром до 1-3 сантиметров. Также есть вероятность формирования смерчей, пишет Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По прогнозу синоптиков, «регион окажется в южном секторе волнового циклона», температура воздуха днём местами будет достигать +30°С, во второй половине дня вероятны «опасные явления».

«С запада подойдет зона неустойчивости перед линией холодного фронта, в которой начнется формирование грозовых ячеек. Локальные грозы будут вероятны на западе области и побережье уже после обеда, при этом в вечерние часы (около 18-20:00) ожидается выход Мезомасштабной конвективной системы, которая может сопровождаться высокой электроактивностью, шквалами и интенсивными ливнями», сообщают эксперты.

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