Директор нацпарка о сбитом олене: скорее всего, его напугали грибники

Сбитый на Куршской косе олень мог быть напуган грибниками, считает директор национального парка Анатолий Калина.

«Одна из версий — это испуганный олень, которого могли напугать грибники, которые к нам приезжают пособирать грибы не в тех зонах. И, скорее всего, его спугнули. Он вышел на дорогу. Олени обычно выходят на дорогу вечером. Здесь [он вышел] именно днем, поэтому ситуация нестандартная. Скорее всего, он был напуган», — сказал Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда» 13 сентября.

По его словам, водителю грозят штрафы за нарушение скоростного режима и за сбитое животное (60 тысяч рублей). «Водитель тоже был напуган. Водитель ехал, скорее всего, тоже было превышение скорости. Я думаю, порядка 80-90 км в час при 60 разрешенных. Это пусть уже разбирается ГИБДД, Машина сильно повреждена», — отметил директор нацпарка.

По его словам, копытные животные часто идут вереницей. «Когда вы видели [на дороге] первую косулю, надо остановиться и подождать чуть-чуть, потому что за ней пойдут вторая и третья. Это стандартная ситуация для копытных. Кабаны тоже так делают», — пояснил Анатолий Калина. Всего, как он отметил, в нацпарке обитают порядка 60-70 оленей.

«Это лето как никогда на самом деле... В прошлом году у нас было два-три случая [ДТП с животными], в этому году порядка порядка 7-8», — сказал директор нацпарка.

Напомним, в субботу, 9 сентября, на Куршской косе насмерть сбили пятнистого оленя. По факту ДТП проводится расследование.