Директор нацпарка о сбитом олене: скорее всего, его напугали грибники

Директор нацпарка о сбитом олене: скорее всего, его напугали грибники
Фото: нацпарка «Куршская коса»
Все новости по теме: Куршская коса

Сбитый на Куршской косе олень мог быть напуган грибниками, считает директор национального парка Анатолий Калина.

«Одна из версий — это испуганный олень, которого могли напугать грибники, которые к нам приезжают пособирать грибы не в тех зонах. И, скорее всего, его спугнули. Он вышел на дорогу. Олени обычно выходят на дорогу вечером. Здесь [он вышел] именно днем, поэтому ситуация нестандартная. Скорее всего, он был напуган», — сказал Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда» 13 сентября.

По его словам, водителю грозят штрафы за нарушение скоростного режима и за сбитое животное (60 тысяч рублей). «Водитель тоже был напуган. Водитель ехал, скорее всего, тоже было превышение скорости. Я думаю, порядка 80-90 км в час при 60 разрешенных. Это пусть уже разбирается ГИБДД, Машина сильно повреждена», — отметил директор нацпарка.

По его словам, копытные животные часто идут вереницей. «Когда вы видели [на дороге] первую косулю, надо остановиться и подождать чуть-чуть, потому что за ней пойдут вторая и третья. Это стандартная ситуация для копытных. Кабаны тоже так делают», — пояснил Анатолий Калина. Всего, как он отметил, в нацпарке обитают порядка 60-70 оленей.

«Это лето как никогда на самом деле... В прошлом году у нас было два-три случая [ДТП с животными], в этому году порядка порядка 7-8», — сказал директор нацпарка.

Напомним, в субботу, 9 сентября, на Куршской косе насмерть сбили пятнистого оленя. По факту ДТП проводится расследование.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter