Мэрия — о достройке гостиницы на Горького: работы возобновят после получения инвестором кредита

Мэрия — о достройке гостиницы на Горького: работы возобновят после получения инвестором кредита
Фото: Виталий Невар / архив Нового Калининграда
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Строительство административно-гостиничного комплекса «Домина» на улице Горького, которым занимается частный застройщик в рамках инвестиционного договора с администрацией города будет возобновлено после получения инвестором кредита. Об этом «Новому Калининграду» в среду, 13 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Строительство затянулось из-за финансовых сложностей, возникших у инвестора, — пояснили в пресс-службе. — Он проинформировал муниципалитет о том, что для завершения строительства комплекса заключил договор на кредитование с федеральной корпорацией „Туризм.РФ“, которая оказывает поддержку проектам, направленным на развитие внутреннего и въездного туризма. Строительство возобновят, как только будет открыта кредитная линия».

В пресс-службе мэрии со ссылкой на министерство градостроительной политики Калининградской области напомнили, что разрешение на строительство этого объекта действительно до конца 2023 года.

В минграде подтвердили, что разрешение на строительство, выданное инвестору, действительно до 30.12.2023.

Отметим, что в январе этого года инвестор уже сообщал о том, что рассчитывает достроить гостиницу в 2023 году, однако стройка не была возобновлена.

Напомним, что разрешение на строительство административно-гостиничного комплекса в сквере у здания областной прокуратуры было выдано в 2013 году компании «Магистраль». Согласно документации, на территории запланировано разновысотное здание в 5-9 этажей с двухуровневым подземным паркингом. Общая площадь объекта должна была составить 12 863 квадратных метра. К работам по возведению гостиницы приступили в 2014 году.

Отель включали в программу по подготовке к ЧМ-2018, однако впоследствии убрали из перечня. Как пояснял тогда вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов, инвестору не удалось найти деньги на достройку гостиницы.

Разрешение на строительство застройщику продлевали до 2 августа 2022 года, затем оно было продлено повторно. Как сообщали «Новому Калининграду» в пресс-службе холдинга Domina Russia в июне позапрошлого года, на объекте, который будет рассчитан на 160 номеров, «планово ведутся» работы. Сроки их завершения в компании не назвали.

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