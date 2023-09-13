Калина: строительство искусственного полуострова на Куршской косе не нанесёт ущерба природе

Создание искусственного полуострова в Куршском заливе не нанесёт ущёрба природе, заявил директор нацпарка Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» 13 сентября.

«Развитие наших посёлков должно быть. [Место для строительства искусственного полуострова] находится на территории поселения — в Рыбачьем. Это никак не относится к национальному парку, — отметил Анатолий Калина. — Весь проект проходит наш научно-технический совет. Пока никаких нарушений или великого строительства мы не видим. Плюс сначала там будут проходить экологические экспертизы. До начала строительства будет проведен ряд работ, связанных именно с природоохранным законодательством».

Среди плюсов создания искусственного полуострова Анатолий Калина назвал появление новой инфраструктуры и рабочих мест. «Для национального парка, именно что это на территории поселения, ущерба никакого не будет», — считает директор «Куршской косы».

Согласно информации на сайте администрации Зеленоградского муниципального округа, искусственный полуостров должен появиться в результате работ по восстановлению и укреплению береговой линии — строительства защитного мола, углубления фарватера и очистки бухты от илистых и донных отложений. Планируется, что строительство займёт 2,5 года. На насыпи хотят расположить гостинично-рекреационный комплекс и международный пассажирский пункт речного пропуска.