В Куршском заливе решили создать «искусственный полуостров»

В Куршском заливе создадут «искусственный полуостров», он будет располагаться на территории нацпарка «Куршская коса» у поселка Рыбачий. Информация об этом появилась на сайте Зеленоградского муниципального округа.

На создание нового участка должно уйти около 2,5 лет, на стройке будут трудиться 149 человек. Предполагается, что на земляной насыпи будет располагаться гостинично-рекреационный комплекс и международный пассажирский пункт речного пропуска.

Как ожидается, после окончания строительства на новом объекте будут трудиться 300 сотрудников, в туристический сезон штат будет увеличиваться на 800 человек.

В последнее время Калининградская область становится все более привлекательной целью для внутреннего туризма, первое полугодие текущего года отмечено существенным ростом прибыли. В 2020 году власти оценивали общее число туристов в 800 тысяч человек за год, то в 2023 ожидают не менее 2 млн гостей.

Пляжный сезон в области был официально продлен.