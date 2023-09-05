В Куршском заливе решили создать «искусственный полуостров»

На создание нового участка должно уйти около 2,5 лет, на стройке будут трудиться 149 человек. Предполагается, что на земляной насыпи будет располагаться гостинично-рекреационный комплекс и международный пассажирский пункт речного пропуска.
Как ожидается, после окончания строительства на новом объекте будут трудиться 300 сотрудников, в туристический сезон штат будет увеличиваться на 800 человек.
В последнее время Калининградская область становится все более привлекательной целью для внутреннего туризма, первое полугодие текущего года отмечено существенным ростом прибыли. В 2020 году власти оценивали общее число туристов в 800 тысяч человек за год, то в 2023 ожидают не менее 2 млн гостей.
Пляжный сезон в области был официально продлен.