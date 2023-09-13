Уровень самоубийств в Калининградской области почти на 50% выше, чем по России в целом

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В Калининградской области в 2022 году было зафиксировано 144 самоубийства. Это 14 случаев из расчёта на 100 тыс. населения. Данные опубликовал Калининградстат.

В 2022 году суицид совершили 98 жителей городов региона и 46 человек из сельской местности.

В целом по стране количество самоубийств на 100 тыс. населения почти на 50% ниже и держится на уровне 9. В Северо-Западном федеральном округе самый высокий показатель — в Коми. В 2022 году в республике зафиксировали 24,4 случая добровольного ухода из жизни на 100 тыс. человек. Самый низкий показатель в СЗФО (5,7) — в Мурманской области.

Смертность от самоубийств в России постоянно снижается с 2001 года. В Калининграде эта тенденция наблюдается в течение последних 8 лет после пикового 2014 года с 201 случаем суицида.

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