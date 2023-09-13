МГУ ищет подрядчика для строительства научно-учебного центра в Зеленоградске за 1,1 млрд руб.

МГУ им. Ломоносова ищет подрядчика для разработки документации и строительства научно-учебного центра на реке Тростянке на выезде из Зеленоградска. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Это уже второй случай, когда университет пытается найти подрядчика для строительства. В мае 2023 года желающих выполнить работы не нашлось. С той поры начальная (максимальная) стоимость контракта выросла с 999 млн рублей до 1 млрд 151 млн.

Предполагается, что два корпуса университета появятся в Зеленоградске на ул. Тургенева на месте недостроенного гостиничного комплекса, выкупленного университетом у Корпорации развития Калининградской области в 2019 году. На момент продажи степень готовности двух здании составляла 10% и 15%.

В мае 2022 года была одобрена дизайн-концепция корпусов учебного заведения. В феврале 2023 года проект прошел государственную экспертизу. Предполагается, что филиал университета будет состоять из двух четырехэтажных корпусов. В одном будет проходить обучение и научная работа, во втором разместятся студенты и профессорско-преподавательский состав МГУ.