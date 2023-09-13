Калининградские власти определили дату завершения купального сезона

В Калининграде городскими властями принято решение о продлении купального сезона до конца сентября. Об этом в среду, 13 сентября, сообщила в своем личном телеграм-канале глава администрации города Елена Дятлова.



«Поговорили сегодня в администрации о погоде... и приняли решение продлить работу спасательных постов на озёрах до 22 сентября, — написала Дятлова. — Очень прошу горожан отдыхать только в специально отведённых для этого местах. Такие можно найти на карьере около СНТ „Мечта“, Пелавском, Карповском, Шенфлиз и на Голубых озёрах».

Глава добавила, что в этом сезоне на официальных пляжах не было утонувших, при этом на необорудованном побережье без жертв не обошлось.

«Вчера на Голубых озёрах, в месте, где плавать запрещено, утонул молодой человек, — рассказала Дятлова. — К сожалению, это уже четвёртая смерть на воде в округе с начала лета. Знаете, что объединяет эти трагические события? Все купальщики были пьяны».

Напомним, что ранее горвласти уже объявляли о продлении купального сезона до начала сентября.