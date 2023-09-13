Власти создают охранную зону возле «японской» виллы на ул. Чапаева

Власти создают охранную зону возле «японской» виллы на ул. Чапаева

В Калининграде создают охранную зону у объекта культурного значения, выстроенной в японском стиле виллы на ул. Чапаева, 54. Приказ об этом был размещен на сайте правовых актов.

Охранный статус территории накладывает ряд ограничений на ее использование. В частности, в непосредственной близости от объекта культурного наследия нельзя размещать телевизионные вышки и радиоантенны, строить объекты складского назначения, заниматься капитальным строительством, размещать рекламные баннеры, хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.

Ранее стало известно, что на территории памятника начались восстановительные работы. Здание виллы, построенное в 10-х годах ХХ века, в довоенный период принадлежало торговцу канцелярскими товарами Лео Энглику, в советский период превратилось в многоквартирный дом, в 90-х оказалось брошено и стало ветшать.

В 2021 году вилла была приобретена совладельцем сети «Круассан-кафе» Андреем Бут-Гусаимом. Со слов предпринимателя, он планирует привести здание в порядок и использовать его как жилой дом.

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