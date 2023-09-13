Природоохранная прокуратура выявила нарушения со стороны горвластей и областного «Водоканала»

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Фото: Прокуратура Калининградской области

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации о сбросе сточных вод в Товарный ручей, а также о загрязнении Гагаринского ручья, сообщает Telegram-канал ведомства.

В районе ул. Киевской около канализационного коллектора, принадлежащего областному «Водоканалу», обнаружен сброс отводимых предприятием неочищенных сточных вод в Товарный ручей, сообщила прокуратура.

При этом отмечено, что предприятие не получило решение регионального министерства природных ресурсов и экологии о предоставлении указанного водного объекта в пользование, что является нарушением закона.

Также обнаружено загрязнение Гагаринского ручья в районе ул. Орудийной. Отходы, в том числе пластиковые, препятствуют оттоку воды и приводят к заболачиванию, отметили в ведомстве.

Природоохранный прокурор внес представления об устранении нарушений директору ГП КО «Водоканал» и главе администрации ГО «Город Калининград».

4 сентября региональное Минприроды перекрыло незаконные стоки в Товарный ручей.

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