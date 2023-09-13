В Калининграде ожидается аномальное тепло до +30 градусов. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Помимо Калининграда, в список попали и другие регионы страны: «Значительные аномалии, на 7 и более градусов выше нормы, прогнозируются в Архангельской области — тепло до плюс 20-21 градуса, в Ненецком автономном округе — до 19 градусов, в Карелии, Вологодской области — до 21-22 градусов, в Ленинградской области — до 22-24 градусов, в Псковской области — до 25 градусов, в Калининградской области — до 30 градусов», — сказал он.

