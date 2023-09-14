В Калининградской области автомобиль бывшего депутата обращён в доход государства

Прокуратура Крансознаменского района по результатам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции установила, что бывший депутат окружного совета приобрёл автомобиль марки Haval F7 за счёт средств, несоизмеримых с его официальным доходом. Покупка обошлась в 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Калининградской области.



Бывший депутат не подтвердил законность источников получения средств, за счёт которых был приобретён кроссовер. В связи с этим прокурор Краснознаменского района направил в суд исковое заявление об обращении автомобиля в доход государства. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

«После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение», отметили в пресс-службе.