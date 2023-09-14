В поселке Русское предали земле останки 47 красноармейцев, погибших в боях за Замланд (фото)

В поселке Русское предали земле останки 47 красноармейцев, погибших в боях за Замланд (фото)
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В поселке Русское Зеленоградского района в среду, 13 сентября, прошло захоронение останков советских солдат, участвовавших в разгроме Земландской группировки гитлеровцев в январе, феврале и апреле 1945 года. Среди погибших, чьи останки были найдены в ходе поисковой работы в 2022 году, как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, был комсомолец Абдыкарим Омерзаков, с родственниками которого удалось связаться благодаря поисковикам из Казахстана.

«К сожалению, родственники не смогли приехать, однако на церемонии захоронения был почетный консул Казахстана, которому была передана медаль Абдыкарима Омерзакова „За отвагу“, — рассказал Хисамов. — Надеемся, что награда в скором времени будет передана в семью героя».

Поисковики из Казахстана уточнили, что у погибшего не было детей, однако нашелся его внучатый племянник, живущий в Астане. Сам Абдыкарим Омерзаков до войны работал учителем в железнодорожной школе № 72 в Акмолинске (бывшее название Астаны — прим. «Нового Калининграда»). Мать военнослужащего 24 сентября 1945 года получила извещение о том, что ее сын пропал без вести 10 февраля 1945 года.

Фото Абдыкарима Омерзакова и его медали предоставлены Русланом Хисамовым

Всего, по словам Руслана Хисамова, 13 сентября в Русском было захоронено 47 красноармейцев. Из них удалось идентифицировать только троих: упомянутого выше гвардии старшего сержанта Абдыкарима Омерзакова; уроженца Московской области гвардии рядового Петра Климовича Куранина (Курашина) и туляка, гвардии младшего сержанта Павла Платонова. Кроме того, останки двух воинов, гвардии ефрейтора Алексея Александровича Терехина (был призван из Архангельской области) и гвардии красноармейца Николая Константиновича Прокофьева (из Куйбышевской области), были перенесены из первичного захоронения.

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