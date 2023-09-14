Торги на приобретение компьютерной техники для онкоцентра приостановлены из-за жалобы

Торги на приобретение оргтехники для строящегося онкоцентра временно приостановлены из-за жалобы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Представители фирмы «Урал автоматизация» направили в антимонопольную службу запрос, так как посчитали, что их заявка на участие в аукционе была незаконно отклонена. Это вторая жалоба, поступившая за время проведения аукциона, первая была от «Ростелекома».

На текущий момент в торгах наметился победитель, который снизил первоначальную (максимальную) стоимость с 58 до 56 млн рублей. Однако контракт с подрядчиком не заключен.