Торги на приобретение компьютерной техники для онкоцентра приостановлены из-за жалобы

Торги на приобретение оргтехники для строящегося онкоцентра временно приостановлены из-за жалобы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Представители фирмы «Урал автоматизация» направили в антимонопольную службу запрос, так как посчитали, что их заявка на участие в аукционе была незаконно отклонена. Это вторая жалоба, поступившая за время проведения аукциона, первая была от «Ростелекома».
На текущий момент в торгах наметился победитель, который снизил первоначальную (максимальную) стоимость с 58 до 56 млн рублей. Однако контракт с подрядчиком не заключен.Ранее стало известно, что открытие онкоцентра в очередной раз было перенесено. На этот раз — на весну. Штат будущего предприятия все еще не полностью укомплектован, на текущий момент предприятию надо найти около ста специалистов.