Кравченко о дефиците медработников: регион «не попал в так называемую кадровую яму»

Медицина региона по-прежнему остро нуждается в кадрах. На данный момент области не хватает 772 врачей и 982 сотрудников среднего медицинского персонала. Данные озвучил на заседании постоянного комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

Несмотря на такой дефицит, который в последнее время значительно вырос, министр считает, что меры поддержки медиков «позволяют нам балансировать и быть тем регионом, который не попал в так называемую кадровую яму».

«Мы здесь выглядим достаточно стабильно», отметил Кравченко, сославшись на актуальность медицинского кадрового голода по всей стране.

Отдельно был затронут вопрос обеспечения кадрами онкоцентра, открытие которого перенесли на весну 2024 года. Учреждению понадобится порядка 100 врачей. По словам Кравченко, у властей уже есть данные, «кто и откуда придёт туда работать». На некоторые вакансии даже есть конкурс. По мнению министра, переход многих врачей в онкоцентр «не оголит» учреждения, которые они покинут. А вот в отношении среднего медицинского персонала «есть риски», заявил он. Кроме того, нужны специалисты, которых никогда не было в регионе.

«Лучевая терапия, физики медицинские, их не было, — пояснил Кравченко, — У нас есть договорённость с ведущими федеральными центрами. У нас есть люди, которые ждут запуска онкоцентра для того, чтобы туда трудоустраиваться и привезти сразу те компетенции, которые реализуются в федеральном центре, потому что онкоцентр очень технологичный».

Об оборудовании для нового медучреждения тоже зашла речь. Александр Кравченко считает, что аппарату ПЭТ КТ, который был удалён из первоначального проекта Минздравом РФ по причине предполагаемой низкой нагрузки на него, не уступит по информативности система ОФЭКТ/КТ. Этой «самой современной машиной» уже оснащена областная больница.