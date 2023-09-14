Обследование Преголи и Верхнего озера согласились провести за втрое сниженную цену

В Калининграде подвели итоги конкурса на обследование берегозащитных сооружений реки Преголи и Верхнего озера, объявленного муниципальным учреждением «Гидротехник». Согласно порталу Госзакупок, контракт заключен с калининградским АО «Западный проектно-изыскательский институт „Запводпроект“» за 2 850 120 рублей.
В Калининграде подвели итоги конкурса на обследование берегозащитных сооружений реки Преголи и Верхнего озера, объявленного муниципальным учреждением «Гидротехник». Согласно порталу Госзакупок, контракт заключен с калининградским АО «Западный проектно-изыскательский институт „Запводпроект“» за 2 850 120 рублей.