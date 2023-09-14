Обследование Преголи и Верхнего озера согласились провести за втрое сниженную цену

Обследование Преголи и Верхнего озера согласились провести за втрое сниженную цену
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде подвели итоги конкурса на обследование берегозащитных сооружений реки Преголи и Верхнего озера, объявленного муниципальным учреждением «Гидротехник». Согласно порталу Госзакупок, контракт заключен с калининградским АО «Западный проектно-изыскательский институт „Запводпроект“» за 2 850 120 рублей.

Подрядчик снизил первоначальную цену (7 308 000 рублей) почти втрое, и теперь его специалистам будет необходимо обследовать 7,3 км сооружений, в которые входят в том числе берегоукрепление Правой Набережной и набережной Адмирала Трибуца. Наиболее протяженные укрепления нужно будет проверить на Верхнем озере, их протяженность — 5010 погонных метров. Водолазам, как уточняли ранее в пресс-службе мэрии города, также предстоит обследовать две плотины на Парковом ручье в Калининградском зоопарке.

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