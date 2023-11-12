В Минцифры объяснили, какие VPN-сервисы собираются блокировать

В России собираются блокировать работу тех VPN-сервисов, которые будут расценены экспертной комиссией как потенциальная угроза для безопасной работы интернета. Об этом сообщают РИА «Новости».



Представители Минцифры объяснили требования к VPN-сервисам в ответ на запрос фракции «Новые люди».

«Может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», —сообщают в Минцифры.

Напомним, в октябре стало известно, что власти с начала года заблокировали 167 VPN-сервисов. В сентябре в Минцифры пояснили, что в правительстве не собираются применять меры по отношению к гражданам, использующим заблокированные VPN-сервисы.