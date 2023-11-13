Строительство променада от Светлогорска до Пионерского оценили в 11 млрд рублей

Строительство набережной от променада в Светлогорске до порта в Пионерском оценивается в 11,1 млрд рублей. Работы запланированы в 2025-2030 годах. Информация об этом содержится в проекте областного бюджета, опубликованном на сайте регионального заксобрания.
Пока объемы финансирования работ определены на 2025 и 2026 годы. В этот период на строительство променада планируется выделить 1,4 млрд и 390,3 млн рублей соответственно.
Проект строительства набережной от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу в июле. Разработкой документации и проектными изысканиями занимались компании «Нимб-проект», «Западный проектно-изыскательский институт „Запводпроект“» и «Асгард». Застройщиком выступает госучреждение «Балтберегозащита».Стоимость работ по проектированию составила 64,5 млн рублей. Как сообщалось ранее, протяженность набережной — около 2,38 км. Помимо пешеходной части от подрядчика — «Западного проектно-изыскательского института „Запводпроект“» — требовалось предусмотреть волногасители, велодорожки, а также технологические съезды и пешеходные спуски с набережной на пляж, в том числе и для маломобильных групп населения.