Строительство променада от Светлогорска до Пионерского оценили в 11 млрд рублей

Строительство набережной от променада в Светлогорске до порта в Пионерском оценивается в 11,1 млрд рублей. Работы запланированы в 2025-2030 годах. Информация об этом содержится в проекте областного бюджета, опубликованном на сайте регионального заксобрания.



Пока объемы финансирования работ определены на 2025 и 2026 годы. В этот период на строительство променада планируется выделить 1,4 млрд и 390,3 млн рублей соответственно.

Проект строительства набережной от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу в июле. Разработкой документации и проектными изысканиями занимались компании «Нимб-проект», «Западный проектно-изыскательский институт „Запводпроект“» и «Асгард». Застройщиком выступает госучреждение «Балтберегозащита».