Строительство променада от Светлогорска до Пионерского оценили в 11 млрд рублей

Строительство променада от Светлогорска до Пионерского оценили в 11 млрд рублей
План из документации к тендеру по разработке проекта набережной
Все новости по теме: Пляжный вопрос

Строительство набережной от променада в Светлогорске до порта в Пионерском оценивается в 11,1 млрд рублей. Работы запланированы в 2025-2030 годах. Информация об этом содержится в проекте областного бюджета, опубликованном на сайте регионального заксобрания.

Пока объемы финансирования работ определены на 2025 и 2026 годы. В этот период на строительство променада планируется выделить 1,4 млрд и 390,3 млн рублей соответственно.

Проект строительства набережной от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу в июле. Разработкой документации и проектными изысканиями занимались компании «Нимб-проект», «Западный проектно-изыскательский институт „Запводпроект“» и «Асгард». Застройщиком выступает госучреждение «Балтберегозащита».

Стоимость работ по проектированию составила 64,5 млн рублей. Как сообщалось ранее, протяженность набережной — около 2,38 км. Помимо пешеходной части от подрядчика — «Западного проектно-изыскательского института „Запводпроект“» — требовалось предусмотреть волногасители, велодорожки, а также технологические съезды и пешеходные спуски с набережной на пляж, в том числе и для маломобильных групп населения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter