Власти хотят построить в Калининграде кампус профессионального образования за 9 млрд рублей

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В Калининграде планируется построить кампус среднего профессионального образования. Его стоимость оценивается более чем в 9 млрд рублей, следует из документов, опубликованных на интернет-портале проектов нормативных актов.

В рамках проекта планируется построить учебные корпуса для 3 500 учащихся, блок общежитий на 1 165 мест; также должен появиться «корпус повышенной комфортности (гостиница)» ‎на 400 мест. Как отмечается в документах, это позволит увеличить «контингент обучающихся» и обеспечить их местами в общежитиях, организовать обучение по 20 программам среднего профессионального образования и по 35-40 программам дополнительного профессионального образования. Ожидается, что ежегодно из учебных заведений кампуса будут выпускаться 1 тыс. специалистов, а число обучающихся в регионе в итоге составит 30 тыс. человек.

«Реализация мероприятия направлена на создание инфраструктуры для обеспечения реализации новых инвестиционных проектов, ‎что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему развитию туризма, малого и среднего предпринимательства и производства», — говорится в документации. Также в ней отмечается, что проект позволит консолидировать «кадровые, производственные, инфраструктурные, финансовые, человеческие ресурсы, синергетический эффект которых позволит реализовать более гибкую сетевую образовательную модель».

Создание кампуса оценивается в 9,32 млрд рублей, из которых 7,46 млрд планируется получить из федерального бюджета, 1,86 млрд — из областного и «муниципальных образований».

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