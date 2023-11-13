Облвласти договорились с производителями об «удержании цен» на яйца второй категории

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Региональные власти заявили, что договорились с крупнейшими производителями и поставщиками об удержании отпускных цен на яйца второй категории — C2. Об этом журналистам сообщили в понедельник, 13 ноября, в пресс-службе областного правительства.

Министр сельского хозяйства региона Артем Иванов провел встречу с участникам отрасли, на которой было принято «совместное решение об удержании отпускных цен», отметили в кабмине. «Результаты уже можно увидеть на полках некоторых магазинов. Министерство и дальше будет проводить работу по мониторингу и допустимой корректировке отпускных цен на продукты первой необходимости», — отметили в пресс-службе. На вопрос о том, планируется ли удерживать цены на яйца категории C1, в правительстве ответили, что «пока удалось договориться только о C2».

По данным мониторинга «Нового Калининграда», в ноябре стоимость десятка яиц первой категории увеличилась в торговых сетях региона до 110 рублей. За месяц цена выросла на 17 рублей. Продукцию этой категории ритейлеры предлагают в том числе в собственной фасовке по более низкой цене.

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