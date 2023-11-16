Алиханов о подорожании яиц: Долговы под шумок вышли из договоренности о фиксации цен

Владельцы компании «Долгов групп», которые являются монополистами на рынке производства яиц в регионе, «под шумок» вышли из договоренности о фиксации цен. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с редакторами региональных СМИ в четверг, 16 ноября.



«Они вышли из нее (договоренности, — прим. „Нового Калининграда“), так сказать, самостоятельно и под шумок», — сказал Алиханов. Он напомнил, что министр сельского хозяйства региона Артем Иванов недавно провел встречу с крупнейшими производителями яиц в Калининградской области, на которой была достигнута договоренность о сдерживании цен на яйца второй категории.

«Насколько я знаю, достигнута договоренность о возврате к тем обещаниям, которые они давали и в свое время выполняли, о том, что они яйцо второй категории держат на определенном уровне цены и индексируют ее не более чем на пять процентов ежегодно. Как минимум в своей торговой сети, не самой широкой, но тем не менее существующей и растущей, „Наши продукты“, они цену установили, по-моему, в 76 рублей. Есть нюанс: они перестали поставлять вторую категорию в другие сети несколько месяцев назад. Они должны вернуться к этим поставкам», — добавил Алиханов.

Среди причин роста цен на яйца в целом по стране он назвал вспышки птичьего гриппа. Губернатор высказал мнение, что в этой ситуации «белорусское или любое другое яйцо» не приведет к существенному снижению цен.