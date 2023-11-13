Россельхознадзор нашел в калининградской тушеной оленине другие виды мяса

«Балтийский консервный комбинат» использовал при производстве тушеной оленины другие виды мяса. Об этом сообщила в понедельник, 13 ноября, пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Специалисты обнаружили нарушение при оформлении документов в государственной информационной системе «Меркурий».



По данным ведомства, на предприятии указали, что продукция изготовлена «из трех видов мяса продуктивных животных». Как считают в управлении, это «указывает на ввод в оборот фальсифицированной продукции неизвестного происхождения». Кроме того, специалисты обнаружили нарушение, допущенное компанией «Балтийский консервный завод». Предприятие оформило ветеринарные сертификаты на рыбные консервы, по которым вес вырабатываемой продукции в два раза превышает вес сырья. Как отметили в ведомстве, при реальном производстве это «технически невозможно».

«Новый Калининград» обратился за комментариями в «Балтийский консервный комбинат» и «Балтийский консервный завод». В компаниях пообещали ответить позднее.