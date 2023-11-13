В 2023-м Россия оказалась лидером по турпотоку на Мальдивы

Россия стала лидером по турпотоку на Мальдивы с начала 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на опубликованные порталом Raajje данные Минтуризма Мальдив.

Согласно представленной статистике, Мальдивы с начала года посетили более 180 тыс. россиян, доля российского рынка в общем иностранном турпотоке составила 11,5%. Второе место заняла Индия, откуда приехали почти 168,1 тыс. туристов, это 10,8% от общего числа иностранных гостей. Замыкает тройку лидеров Китай (166,43 тыс.). Также в топ-5 вошли Великобритания (126,75 тыс.) и Германия (111,8 тыс.). Далее следуют Италия (92,6 тыс.), США (60,8 тыс.), Франция (41,7 тыс.), Испания (33,57 тыс.) и Швейцария (30,73 тыс.).

Всего с января по 8 ноября Мальдивы приняли 1,56 млн туристов, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.