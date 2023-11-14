ФАС решила проверить обоснованность цен на яйца

Все новости по теме: Проверки

Федеральная антимонопольная служба проанализирует формирование цен на яйца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В ФАС отметили, что территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. «На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в этом направлении уже ведется в регионах», — проинформировали в ведомстве.

ФАС также направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца. По данным Росстата, в октябре яйца лидировали в списке наиболее подорожавших продуктов питания (без учета некоторых видов плодоовощной продукции). По сравнению с сентябрем их стоимость выросла на 13,1%, с начала года — на 18,7%, в годовом выражении — на 23,9%.

В областном правительстве накануне сообщили, что договорились с крупнейшими производителями и поставщиками об «об удержании отпускных цен» на яйца второй категории. «Результаты уже можно увидеть на полках некоторых магазинов», — заверили в пресс-службе.

По данным мониторинга «Нового Калининграда», стоимость десятка яиц первой категории в ноябре увеличилась в торговых сетях региона до 110 рублей. За месяц цена выросла на 17 рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter