ФАС решила проверить обоснованность цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба проанализирует формирование цен на яйца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.



В ФАС отметили, что территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. «На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в этом направлении уже ведется в регионах», — проинформировали в ведомстве.

ФАС также направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца. По данным Росстата, в октябре яйца лидировали в списке наиболее подорожавших продуктов питания (без учета некоторых видов плодоовощной продукции). По сравнению с сентябрем их стоимость выросла на 13,1%, с начала года — на 18,7%, в годовом выражении — на 23,9%.

В областном правительстве накануне сообщили, что договорились с крупнейшими производителями и поставщиками об «об удержании отпускных цен» на яйца второй категории. «Результаты уже можно увидеть на полках некоторых магазинов», — заверили в пресс-службе.