В Калининграде выше, чем в Москве: правительство РФ утвердило индексацию тарифов на ЖКУ

Цены на коммунальные услуги в Калининградской области в 2024 году планируют поднять на 13%. Распоряжение об утверждении индексации тарифов на ЖКУ от 10 ноября 2023 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Индексы утверждены на 2024 — 2028 годы. Рост цен будет зависеть от региона. Во втором полугодии 2024 года больше всего ЖКУ подорожают в Забайкалье (+15%), Омской области (+14%) и Северной Осетии (13,7). Менее всего цены изменятся в Хакасии (+4%). В В Магаданской области и Чукотском автономном округе тарифы планируют поднять на 4,9%. В Москве индекс составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%.

Документ также содержит пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. Показатель варьируется от 0 до 10,8%, в Калининградской области он равен 4,9 на второе полугодие 2024 года, 2,1 — на 2025 — 2028 годы. Разница показателей в регионах обусловлена отличиями в структуре платы за ЖКУ и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры, пишет ТАСС со ссылкой на директора института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илью Долматова.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили, что механизм ограничения изменения платы является сдерживающим фактором роста тарифов. Там также отметили, что правительство РФ приняло дополнительные меры для контроля за ценами на ЖКУ — полномочиями по проверке тарифов наделили территориальные органы ФАС.

Калининградцы в среднем платят за коммунальные услуги по 4,5 тысячи рублей в месяц, что примерно равняется десятой части дохода.