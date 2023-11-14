«Балтберегозащита» сообщила о завершении первого этапа работ по укреплению берега в районе Куликово (фото)

В районе поселка Куликово Зеленоградского округа завершен первый этап аварийно-восстановительных работ на береговой линии. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» «Балтберегозащита».

«Сегодня подрядчик закончил укрепление берега на западном 700-метровом участке. Всего в рамках первого этапа работ по укреплению берега в Куликово закреплено два участка общей протяженностью 1800 м, где наиболее близко к бровке проходят объекты инфраструктуры и инженерные коммуникации», — уточняется в сообщении.

Согласно контракту, подрядчик должен был обустроить волнорезы из лиственницы, укрепить берега геотекстильными контейнерами с песком и каменным валом, а также произвести посадку пескоудерживающих растений.



Напомним, что в 2017 году шторма нанесли заметный ущерб береговой линии у поселка Куликово, после чего власти приступили к проведению противоаварийных работ. Также отметим, что власти уже определили подрядчика, который займется вторым этапом укрепления береговой линии в Куликово на трёх участках общей длиной около 2,3 км. Подрядчику предстоит уплотнить грунт, погрузить деревянные сваи и засыпать их песком. Работы должны быть завершены в марте 2025 года.

