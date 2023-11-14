«Балтберегозащита» сообщила о завершении первого этапа работ по укреплению берега в районе Куликово (фото)

«Балтберегозащита» сообщила о завершении первого этапа работ по укреплению берега в районе Куликово (фото)
Фото «Балтберегозащиты»
Все новости по теме: Пляжный вопрос

В районе поселка Куликово Зеленоградского округа завершен первый этап аварийно-восстановительных работ на береговой линии. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» «Балтберегозащита».

«Сегодня подрядчик закончил укрепление берега на западном 700-метровом участке. Всего в рамках первого этапа работ по укреплению берега в Куликово закреплено два участка общей протяженностью 1800 м, где наиболее близко к бровке проходят объекты инфраструктуры и инженерные коммуникации», — уточняется в сообщении.

Согласно контракту, подрядчик должен был обустроить волнорезы из лиственницы, укрепить берега геотекстильными контейнерами с песком и каменным валом, а также произвести посадку пескоудерживающих растений.

Напомним, что в 2017 году шторма нанесли заметный ущерб береговой линии у поселка Куликово, после чего власти приступили к проведению противоаварийных работ. Также отметим, что власти уже определили подрядчика, который займется вторым этапом укрепления береговой линии в Куликово на трёх участках общей длиной около 2,3 км. Подрядчику предстоит уплотнить грунт, погрузить деревянные сваи и засыпать их песком. Работы должны быть завершены в марте 2025 года. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter