Калининградский производитель тушеной оленины утверждает, что подтвердил качество продукции

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В «Балтийском консервном комбинате» прокомментировали сообщение Россельхознадзора о нарушении, обнаруженном при подаче предприятием документов через государственную информационную систему «Меркурий». В компании утверждают, что подтвердили качество выпускаемой продукции.

«В программе „Меркурий“ специалистами Россельхознадзора было выявлено несоответствие в документации. В результате была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что необходимые ведомству документы не подгрузились из программы 1С. „Балтийский консервный комбинат“ сразу же предоставил в надзорное ведомство все необходимые документы, подтверждающие качество выпускаемой нами продукции», — говорится в комментарии, направленном в редакцию «Нового Калининграда».

Ранее в областном управлении Россельхознадзора сообщили, что при подаче документов через систему «Меркурий» «Балтийский консервный комбинат» указал, что продукция изготовлена «из трех видов мяса продуктивных животных». В ведомстве посчитали, что это «указывает на ввод в оборот фальсифицированной продукции неизвестного происхождения».

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