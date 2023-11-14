Калининградский производитель тушеной оленины утверждает, что подтвердил качество продукции

В «Балтийском консервном комбинате» прокомментировали сообщение Россельхознадзора о нарушении, обнаруженном при подаче предприятием документов через государственную информационную систему «Меркурий». В компании утверждают, что подтвердили качество выпускаемой продукции.

«В программе „Меркурий“ специалистами Россельхознадзора было выявлено несоответствие в документации. В результате была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что необходимые ведомству документы не подгрузились из программы 1С. „Балтийский консервный комбинат“ сразу же предоставил в надзорное ведомство все необходимые документы, подтверждающие качество выпускаемой нами продукции», — говорится в комментарии, направленном в редакцию «Нового Калининграда».