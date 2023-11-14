Инвесторам замка Прейсиш-Эйлау и бастиона «Грольман» предоставляют в кредит 700 млн рублей

Инвесторам замка Прейсиш-Эйлау и бастиона «Грольман» предоставляют льготные кредиты. Процесс введения объектов культурного наследия в экономический оборот обсуждался во время пресс-завтрака с директором областного «Центра поддержки предпринимательства» Кириллом Лило в «Российской газете» в понедельник, 13 ноября.



Инвестор бастиона «Грольман» обеспечен льготным кредитом на 500 млн рублей, Прейсиш-Эйлау — 200 млн рублей. «Особенность этой программы в том, что мы не предоставляем финансирование сразу на весь период и на весь объем для реализации проекта. Проекты действительно очень весомые и программа сама предполагает возможность финансирования до одного миллиарда рублей <...> Но никто не брал максимальную сумму», — сообщил Лило.

Он пояснил, что первые десять лет существует мораторий на оплату основного долга, процентная ставка составляет 0%. Предполагается, что за это время получится ввести объекты в современное экономическое использование. С 11-го года начинается погашение кредита.

Лило уточнил, что на настоящий момент Центр содействия предпринимательству курирует 16 объектов культурного наследия, сумма потенциального совокупного финансирования превышает 4 млрд рублей.

Бастион «Грольман» инвестор планирует использовать как туристический объект. На территории хотят проводить культурные и деловые мероприятия, а также обустраивать арт-пространства. Проект восстановления Прейсиш-Эйлау предполагает создание многофункционального туристско-рекреационного кластера. Комплекс будет состоять из трех территориальных зон: замка, сказочной деревни и ярмарки с поселением.

В 2023 году власти заключили договор аренды бастиона «Грольман» и земельного участка под ним с новым инвестором — компанией «Актив». Как сообщали в Корпорации развития в апреле, новый инвестор планирует обустроить на территории исторического объекта два заведения общепита и музей. Акционерное общество «Актив» намерено инвестировать в реновацию бастиона 1,2 млрд рублей. Срок реализации проекта — три года.

Форбург замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске в 2022 году приобрела петербургская компания «ГринАртДевелопмент». Весной этого года на территории начались противоаварийные работы.