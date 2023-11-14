В новой поликлинике на ул. Горького так и не заработал лифт

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Фото: Новый Калининград

В новой городской поликлинике на ул. Горького, 65, открытой в августе 2022 года, так и не заработал лифт. Его планировалось сделать с наружной стороны здания довоенной постройки, сейчас в шахте кабина отсутствует, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Маломобильные пациенты вынуждены «карабкаться» по высоким лестницам, рассказали «Новому Калининграду» сотрудники и пациенты учреждения на условиях анонимности. «Вот как поликлинику открыли, с тех пор лифт и не работает. Кабину разобрали, куда-то давно уже увезли, так и не привезли, — рассказал один из собеседников. — Слава богу, на первый этаж здания можно подняться благодаря автоматическому подъемнику. А выше уже — сами».

Другой собеседник портала из числа медработников рассказал, что отсутствие работающего лифта приводит к затруднениям, с которыми сталкиваются маломобильные и пожилые пациенты. Поликлиника располагается в здании довоенной постройки, имеет высокие лестницы. «Кабинеты врачей, лаборатория у нас находятся на втором этаже, кабинеты руководства — на третьем. Иногда пациентов приходится тащить на себе», — рассказал медик.

«Новый Калининград» направил в правительство Калининградской области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Новая поликлиника на ул. Горького, 65 открылась в августе 2022 года с отставанием более чем на год. Учреждение является подразделением городской больницы № 4. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, открывая поликлинику, заявлял, что «объект готов полностью, штат практически укомплектован». Стоимость реконструкции здания оценивалась в 245 млн руб. (189 млн — федеральные средства).

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