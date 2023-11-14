Контракт с подрядчиком, проводившим ремонт на улице Баранова, расторгнут

Власти Калининграда расторгли контракт с индивидуальным предпринимателем Андреем Серобабиным на обустройство вазонов-лавок по ул. Баранова. Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, подрядчик не прошёл контроль по ч.5 ст. 99 44-ФЗ.



Цена контракта составляла 3,8 млн рублей. Работы были выполнены на сумму 215 тыс. рублей. МКУ «Калининградская служба заказчика» разместила на портале госзакупок новый аукцион. Заявки на участие в торгах принимаются до 20 ноября, подрядчика должны определить 22 ноября. Начальная цена контракта — 3,6 млн рублей.

До расторжения контракта рабочие полностью разобрали часть кирпичных вазонов-лавок на улице Баранова. Напомним, её реконструкция закончилась осенью 2018 года. Ремонтом улицы городские власти занялись вскоре после ее официального открытия, а повреждения там стали появляться с 2019 года: на покрытии из клинкерной тротуарной плитки образовались первые просадки, а кирпичная облицовка клумб начала обваливаться. В горадминистрации тогда уверяли, что пешеходная зона «страдает» от действий некоторых «хозяйствующих субъектов» и вандалов. На благоустройство улицы Баранова федеральные власти выделяли 300 млн рублей.