«Авито»: за десять месяцев 2023 года в Калининграде упали цены на мебель

За десять месяцев текущего года в Калининграде на 18% снизились средние цены на мебель и предметы декора. Такие данные приводит пресс-служба интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито».



Заметнее всего, по данным платформы, в Калининграде подешевели кровати, диваны и кресла — минус 21%. Выросли цены на освещение (+28%), а также компьютерные столы и кресла (+22%). Мягкую мебель и кровати обычно выбирают в ценовом диапазоне 20-50 тыс. рублей, корпусную мебель — до 5 тыс. рублей. На кухни калининградцы готовы потратиться: в среднем цены на качественный гарнитур начинаются от 100 тыс. рублей.

Спрос на мебель среди калининградских пользователей платформы вырос с января по октябрь на 9%. Наибольший интерес у покупателей вызывали предметы интерьера и искусства (+46%), а также освещение — (+37,5%). Кроме того, растут продажи компьютерных столов и кресел (+26%), текстиля и ковров (+20%).

По данным опроса «Авито», из тех, кто покупает мебель «с рук», 66% делают это ради экономии денег, 24% — для обустройства временного жилища. 37% респондентов готовы рассмотреть б/у вариант, если при покупке новой мебели возникнут сложности. В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.