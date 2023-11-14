«Авито»: за десять месяцев 2023 года в Калининграде упали цены на мебель

Все новости по теме: Бизнес

За десять месяцев текущего года в Калининграде на 18% снизились средние цены на мебель и предметы декора. Такие данные приводит пресс-служба интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито».

Заметнее всего, по данным платформы, в Калининграде подешевели кровати, диваны и кресла — минус 21%. Выросли цены на освещение (+28%), а также компьютерные столы и кресла (+22%). Мягкую мебель и кровати обычно выбирают в ценовом диапазоне 20-50 тыс. рублей, корпусную мебель — до 5 тыс. рублей. На кухни калининградцы готовы потратиться: в среднем цены на качественный гарнитур начинаются от 100 тыс. рублей.

Спрос на мебель среди калининградских пользователей платформы вырос с января по октябрь на 9%. Наибольший интерес у покупателей вызывали предметы интерьера и искусства (+46%), а также освещение — (+37,5%). Кроме того, растут продажи компьютерных столов и кресел (+26%), текстиля и ковров (+20%).

По данным опроса «Авито», из тех, кто покупает мебель «с рук», 66% делают это ради экономии денег, 24% — для обустройства временного жилища. 37% респондентов готовы рассмотреть б/у вариант, если при покупке новой мебели возникнут сложности. В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter