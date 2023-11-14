В Багратионовском районе вдоль трассы вырубают 17 деревьев (фото)

В Багратионовском районе вдоль трассы вырубают 17 деревьев (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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В Багратионовском районе вдоль трассы «Тишино-Домново-Широкое» вырубают 17 деревьев. О начале вырубки сообщила одна из жительниц, опубликовав фото в телеграм-канале «Пора сажать аллеи». «Новому Калининграду» она уточнила, что деревья спилены в районе поселка Чехово (как перед ним, так и по дороге в Тишино).

По факту вырубки в министерство развития инфраструктуры редакцией был направлен официальный запрос.

На данный момент известно, что 31 октября этого года «Дорожно-эксплуатационному предприятию № 2» был выдан порубочный билет на 17 деревьев. Согласно этому документу, на участке трассы «Тишино-Домново-Широкое» протяженностью 190 метров предстояло вырубить 16 лип и 1 ясень, растущие по обеим сторонам дороги. Все деревья, согласно перечетной ведомости, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Компенсационные выплаты за вырубку не предусмотрены, а спиленные деревья должны доставить в Правдинск, к дому № 1 по улице Электрической.

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