В Багратионовском районе вдоль трассы вырубают 17 деревьев (фото)

В Багратионовском районе вдоль трассы «Тишино-Домново-Широкое» вырубают 17 деревьев. О начале вырубки сообщила одна из жительниц, опубликовав фото в телеграм-канале «Пора сажать аллеи». «Новому Калининграду» она уточнила, что деревья спилены в районе поселка Чехово (как перед ним, так и по дороге в Тишино).



По факту вырубки в министерство развития инфраструктуры редакцией был направлен официальный запрос.

На данный момент известно, что 31 октября этого года «Дорожно-эксплуатационному предприятию № 2» был выдан порубочный билет на 17 деревьев. Согласно этому документу, на участке трассы «Тишино-Домново-Широкое» протяженностью 190 метров предстояло вырубить 16 лип и 1 ясень, растущие по обеим сторонам дороги. Все деревья, согласно перечетной ведомости, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Компенсационные выплаты за вырубку не предусмотрены, а спиленные деревья должны доставить в Правдинск, к дому № 1 по улице Электрической.