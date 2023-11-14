Военкомат: план по осеннему призыву в Калининграде выполнен на 70%

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В Калининграде призвали 70% срочников из общего числа, запланированного в осеннем призыве. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра во вторник, 14 ноября.

«Показатели по плану призыва доведены до призывной комиссии. Эти показатели соответствуют предыдущим годам, ничем не отличаются. Мы уже на данный момент находимся на исполнении 70% призыва, он идет без сбоев. Планируем выполнить план в полном объеме», — сообщил председатель городской призывной комиссии Алексей Асмыкович.

Представители военного комиссариата заявляют, что все срочники останутся служить в регионе. Как сообщал телеканал «Каскад», в осенний призыв со всей области планируют набрать около 1100 срочников.

Напомним, с начала осеннего призыва 2023 года штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины был увеличен до 30 тысяч рублей. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что срочников не будут отправлять в зону СВО.

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